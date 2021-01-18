«Зенит» интересуется вингером «Стяуа»

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18 Января 2021, 20:35,
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Румынский вингер «Стяуа» Деннис Ман интересен российскому топ-клубу.
Как сообщает gsp.ro, за футболистом следит «Зенит». Помимо питерского клуба, Ман входит в трансферные списки «Пармы», «Ромы», «Севильи», «Фейеноорда», «Аталанты» и «Шеффилда».
«Мне нужно продолжать работать, я понимаю это. Я вижу, как играют в серьезных турнирах. Надеюсь, что буду готов к переходу в сильный клуб, когда мне поступит предложение», - сказал Ман.
22-летний румын сыграл семнадцать матчей за «Стяуа» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семнадцать голов и отдал семь голевых передач. Трансферная стоимость Мана по версии портала Transfermarkt оценивается в шесть с половиной миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Трансферы футбола - зима 2021, Стяуа, Деннис Ман