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«Эвертон» хочет арендовать нападающего «Баварии»

18 Января 2021, 20:17,

Global Look Press

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Sky Sports, в услугах футболиста заинтересован «Эвертон». Речь идёт об аренде. Если переход состоится, то в соглашении будет прописана сумма выкупа, равная десяти миллионам евро. Отмечается, что это сложная сделка для английского клуба в финансовом плане.

19-летний голландец числится в системе мюнхенского клуба с августа 2017 года, за это время он успел сыграть за «Баварию» семнадцать матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Контракт Зиркзее с клубом будет действовать ещё два с половиной сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Эвертон, Трансферы футбола - зима 2021, Джошуа Зиркзее
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