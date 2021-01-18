«Эвертон» хочет арендовать нападающего «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Sky Sports, в услугах футболиста заинтересован «Эвертон». Речь идёт об аренде. Если переход состоится, то в соглашении будет прописана сумма выкупа, равная десяти миллионам евро. Отмечается, что это сложная сделка для английского клуба в финансовом плане.

19-летний голландец числится в системе мюнхенского клуба с августа 2017 года, за это время он успел сыграть за «Баварию» семнадцать матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Контракт Зиркзее с клубом будет действовать ещё два с половиной сезона.