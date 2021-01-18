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​Салах высказался о своём будущем

18 Января 2021, 19:16,

Global Look Press

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался по поводу своего будущего. Слухи то и дело отправляют египтянина в другие клубы.

«Если вы спросите меня по поводу будущего, то я скажу, что хочу оставаться в «Ливерпуле» как можно дольше. Но, как я уже говорил ранее, всё в руках клуба.

Я всегда буду выкладываться на все сто процентов до последней минуты, пока играю за «Ливерпуль». Я хочу выиграть здесь как можно больше трофеев», - рассказал Салах Liverpool Echo.

Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2023 года. В текущем сезоне египтянин забил семнадцать голов в двадцати шести матчах.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах
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