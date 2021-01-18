​Невилл больше не тренер женской сборной Англии

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18 Января 2021, 14:46,
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Фил Невилл официально покинул тренерский мостик женской сборной Англии по футболу.
«Я хочу отдать должное Филу за его значительный вклад в течение трёх лет работы. Он демонстрировал приверженность делу, преданность и уважение. Я буду скучать по нашим разговорам о том, как мы можем совершенствоваться и прогрессировать», - сказала Сью Кэмпбелл, отвечающая за женский футбол в Футбольной ассоциации Англии.
Ожидается, что в ближайшее время Фил Невилл станет главным тренером клуба «Интер Майами». Этот клуб принадлежит группе инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фил Невилл, Женская сборная Англии