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​Невилл больше не тренер женской сборной Англии

18 Января 2021, 14:46,

Global Look Press

Фил Невилл официально покинул тренерский мостик женской сборной Англии по футболу.

«Я хочу отдать должное Филу за его значительный вклад в течение трёх лет работы. Он демонстрировал приверженность делу, преданность и уважение. Я буду скучать по нашим разговорам о том, как мы можем совершенствоваться и прогрессировать», - сказала Сью Кэмпбелл, отвечающая за женский футбол в Футбольной ассоциации Англии.

Ожидается, что в ближайшее время Фил Невилл станет главным тренером клуба «Интер Майами». Этот клуб принадлежит группе инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фил Невилл, Женская сборная Англии
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