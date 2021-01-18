Бельерин - трансферная цель трёх грандов

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18 Января 2021, 13:18,
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Испанский защитник Эктор Бельерин, выступающий за лондонский «Арсенал», находится в шорт-листе нескольких европейских топ-клубов.
Согласно сведениям издания Calciomercato, заинтересованность в трансфере 25-летнего исполнителя проявляют французский «ПСЖ», каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус». Гранды планируют побороться за игрока по завершении текущего сезона.
Отметим, что Эктор является воспитанником академии «сине-гранатовых».
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Бельерин провел 16 поединков, отметившись двумя забитыми мячами. Его контракт рассчитан до 2023-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Ювентус, ПСЖ, Эктор Бельерин, Трансферы футбола - лето 2021