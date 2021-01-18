Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Клопп рассказал о восстановлении Матипа

18 Января 2021, 13:10,

Global Look Press

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о процессе восстановления травмированного защитника Жоэля Матипа.

«Матип уже вернулся к тренировкам. Однако пока неизвестно, когда он будет полноценно готов. Думаю, что уже с понедельника Жоэль приступит к занятиям в общей группе. О сроках его возвращения на поле мы сообщим позже», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба мерсисайдского клуба.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 29-летний камерунец сыграл восемь поединков, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

После 18 туров «Ливерпуль» занимает четвертое место в АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп, Жоэль Матип
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