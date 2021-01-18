Галлас считает, что Диего Коста усилил бы «Арсенал»

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Вильям Галлас высказался о потенциальном трансфере испанского нападающего Диего Косты в стан «канониров».

«Коста добавит характера команде. Он по-прежнему хочет побеждать. Если партнеры будут показывать плохую игру, Диего может накричать на них. Думаю, это пошло бы на пользу «Арсеналу», - передает слова француза издание Play Ojo.

В настоящий момент 32-летний форвард находится в статусе свободного агента. 29-го декабря 2020-го года Коста расторг контракт с мадридским «Атлетико».

В нынешнем сезоне Примеры Диего провел семь поединков, отметившись двумя забитыми мячами.