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Галлас считает, что Диего Коста усилил бы «Арсенал»

18 Января 2021, 12:39,

Global Look Press

Экс-защитник лондонского «Арсенала» Вильям Галлас высказался о потенциальном трансфере испанского нападающего Диего Косты в стан «канониров».

«Коста добавит характера команде. Он по-прежнему хочет побеждать. Если партнеры будут показывать плохую игру, Диего может накричать на них. Думаю, это пошло бы на пользу «Арсеналу», - передает слова француза издание Play Ojo.

В настоящий момент 32-летний форвард находится в статусе свободного агента. 29-го декабря 2020-го года Коста расторг контракт с мадридским «Атлетико».

В нынешнем сезоне Примеры Диего провел семь поединков, отметившись двумя забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Диего Коста, Вильям Галлас
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Комментарии (1)
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0
Tytus
18 Января 2021, 13:51

1. Не верю.
2. Не удивлюсь.

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