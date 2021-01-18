«Челси» готов побить свой трансферный рекорд ради Холанна

|
18 Января 2021, 12:23,
|
|
Центрфорвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн пользуется огромным спросом среди европейских топ-клубов. Как сообщает издание The Athletic, 20-летний бомбардир стал главной трансферной целью лондонского «Челси».
Источник отмечает, что ради подписания нападающего «пенсионеры» готовы побить собственный трансферный рекорд по тратам на одного футболиста.
Кроме «Челси», заинтересованность в подписании Холанна проявляют «Манчестер Сити» и каталонская «Барселона».
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Эрлинг провел 11 матчей, отметившись 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт со «шмелями» рассчитан до 2024-го года.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Трансферы футбола - зима 2021, Эрлинг Холанн
Они все бьют рекорды по ТО и все никак не могут подняться в турнирной таблице, еле дачников выиграли в большинстве !