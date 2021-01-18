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«Челси» готов побить свой трансферный рекорд ради Холанна

18 Января 2021, 12:23,

Global Look Press

Центрфорвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн пользуется огромным спросом среди европейских топ-клубов. Как сообщает издание The Athletic, 20-летний бомбардир стал главной трансферной целью лондонского «Челси».

Источник отмечает, что ради подписания нападающего «пенсионеры» готовы побить собственный трансферный рекорд по тратам на одного футболиста.

Кроме «Челси», заинтересованность в подписании Холанна проявляют «Манчестер Сити» и каталонская «Барселона».

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Эрлинг провел 11 матчей, отметившись 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт со «шмелями» рассчитан до 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Трансферы футбола - зима 2021, Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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0
RedMonk
18 Января 2021, 13:51

Они все бьют рекорды по ТО и все никак не могут подняться в турнирной таблице, еле дачников выиграли в большинстве !

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