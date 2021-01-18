«Реал» задумался над покупкой Ляказетта

Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт может сменить английскую Премьер-лигу на испанскую Примеру.

Как информирует издание Tribal Football, новым местом работы 29-летнего футболиста может стать мадридский «Реал». «Королевский» клуб планирует побороться за форварда с «Атлетико» в летнее трансферное окно.

Действующее трудовое соглашение Ляказетта с «канонирами» истекает летом 2022-го года. Стороны пока не планируют продлевать контракт.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Александр сыграл 15 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей (один - с пенальти).