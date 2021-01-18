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Гвардиола: «Всё становится гораздо проще, когда у вас в составе столько великолепных игроков»

18 Января 2021, 00:45,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (4:0).

«Мы проявили терпение и смогли победить – это очень важно.

Когда вы играете против хороших команд, то на первый план выходят индивидуальные действия игроков. Де Брёйне отдавал великолепные передачи, Стерлинг и Гюндоган реализовали свои моменты, Стоунс прекрасно сыграл в чужой штрафной. Всё становится гораздо проще, когда у вас в составе есть такие игроки.

Мы играем так, как и в прошлые годы, но защитники перестали ошибаться, раньше было наоборот. Приход Диаша очень сильно повлиял на нашу оборону», - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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