Гвардиола: «Всё становится гораздо проще, когда у вас в составе столько великолепных игроков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (4:0).

«Мы проявили терпение и смогли победить – это очень важно.

Когда вы играете против хороших команд, то на первый план выходят индивидуальные действия игроков. Де Брёйне отдавал великолепные передачи, Стерлинг и Гюндоган реализовали свои моменты, Стоунс прекрасно сыграл в чужой штрафной. Всё становится гораздо проще, когда у вас в составе есть такие игроки.

Мы играем так, как и в прошлые годы, но защитники перестали ошибаться, раньше было наоборот. Приход Диаша очень сильно повлиял на нашу оборону», - цитирует Гвардиолу Sky Sports.