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Ходжсон: «Я могу смириться с поражением от «Манчестер Сити», но меня разочаровывает такой счёт»

18 Января 2021, 00:37,

Global Look Press

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:4).

«В первом тайме мы играли здорово и не позволили им создать много моментов. Но мы допустили несколько вопиющих ошибок во втором тайме, это стоило нам многого.

Я могу смириться с поражением, потому что «Манчестер Сити» - это очень хорошая команда, но я разочарован, что мы проиграли с таким отрывом», - цитирует Ходжсона Sky Sports.

После девятнадцати туров «Кристал Пэлас» занимает тринадцатую строчку в английской Премьер-лиге, имея в своём активе 23 очка. Отставание от зоны еврокубков составляет десять зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Кристал Пэлас, Рой Ходжсон
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