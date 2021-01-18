Ходжсон: «Я могу смириться с поражением от «Манчестер Сити», но меня разочаровывает такой счёт»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:4).

«В первом тайме мы играли здорово и не позволили им создать много моментов. Но мы допустили несколько вопиющих ошибок во втором тайме, это стоило нам многого.

Я могу смириться с поражением, потому что «Манчестер Сити» - это очень хорошая команда, но я разочарован, что мы проиграли с таким отрывом», - цитирует Ходжсона Sky Sports.

После девятнадцати туров «Кристал Пэлас» занимает тринадцатую строчку в английской Премьер-лиге, имея в своём активе 23 очка. Отставание от зоны еврокубков составляет десять зачетных баллов.