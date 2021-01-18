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Стоунс – о дубле в ворота «Кристал Пэлас»: «Кропотливая работа на тренировках приносит свои плоды»

18 Января 2021, 00:29,

Евро-Футбол.Ру

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс, оформивший дубль в ворота «Кристал Пэлас» (4:0), пообщался с журналистами.

«Я сразу и не вспомню, когда мне в последний раз удавалось забить два гола. Кропотливая работа на тренировках приносит свои плоды.

Де Брёйне уже столько лет играет за клуб и раз за разом выполняет прекрасные передачи. Иногда я просто не понимаю, как у Кевина это получается. Мяч прилетел мне точно на голову – это то, о чем можно мечтать.

Если мы продолжим здорово играть в обороне, то не будет необходимость забивать по четыре гола каждый матч», - цитирует защитника «горожан» Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Джон Стоунс
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