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«Манчестер Сити» уже на втором месте после разгрома «Кристал Пэлас»

18 Января 2021, 00:05,

Евро-Футбол.Ру

Благодаря ничьей лидеров чемпионата Англии «Манчестер Сити» вышел на первое место по потерянным очкам и в матче 19-го тура против «Кристал Пэлас» сделал шаг, чтобы и на самом деле туда подобраться. В середине первого тайма де Брёйне подал от правой кромки поля на голову Джона Стоунса, и тот открыл счет. После перерыва Илкай Гюндоган сходу здорово вколотил мяч в сетку ворот, а вскоре Стоунс оформил дубль, здорово разобравшись в ситуации на подборе мяча. Точку перед финальным свистком поставил Рахим Стерлинг эффектным ударом со штрафного - 4:0.

«Манчестер Сити» вышел на второе место и имеет матч в запасе по сравнению с главными конкурентами.

Протокол игры  
Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас
(1:0) Стоунс Джон 26'    
(2:0) Гюндоган Илкай 57'    
(3:0) Стоунс Джон 68'    
(4:0) Стерлинг Рахим 88'    
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Стоунс Джон Диаш Рубен Зинченко Александр Де Брёйне Кевин   71' (Торрес Ферран (   71') Фернандиньо Фернандо Гюндоган Илкай   71' (Канселу Жоау (   71') Силва Бернарду   60' (Фоден Фил (   60') Жезус Габриэль Стерлинг Рахим
Запасные: Марез Рияд МендиБенжамен Дойл Томми Стеффен Закари Родри Эрнандес Делап Лиам
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Томкинс Джеймс Кэхилл Гари Митчелл Тайрик Миливоевич Лука   68' (Ридевальд Жайро (   68') Таунсенд Андрос   79' (Бачуайи Миши (   79') Маккарти Джеймс Макартур Джеймс Эзе Эберечи Айю Джордан
Запасные: Бентеке Кристиан Батлэнд Джек Данн Скотт Клайн Натаниэль Ван Анхольт Патрик
17 января. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Кристал Пэлас
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