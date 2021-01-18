«Манчестер Сити» уже на втором месте после разгрома «Кристал Пэлас»

Благодаря ничьей лидеров чемпионата Англии «Манчестер Сити» вышел на первое место по потерянным очкам и в матче 19-го тура против «Кристал Пэлас» сделал шаг, чтобы и на самом деле туда подобраться. В середине первого тайма де Брёйне подал от правой кромки поля на голову Джона Стоунса, и тот открыл счет. После перерыва Илкай Гюндоган сходу здорово вколотил мяч в сетку ворот, а вскоре Стоунс оформил дубль, здорово разобравшись в ситуации на подборе мяча. Точку перед финальным свистком поставил Рахим Стерлинг эффектным ударом со штрафного - 4:0.

«Манчестер Сити» вышел на второе место и имеет матч в запасе по сравнению с главными конкурентами.