«Манчестер Сити» уже на втором месте после разгрома «Кристал Пэлас»

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18 Января 2021, 00:05,
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Благодаря ничьей лидеров чемпионата Англии «Манчестер Сити» вышел на первое место по потерянным очкам и в матче 19-го тура против «Кристал Пэлас» сделал шаг, чтобы и на самом деле туда подобраться. В середине первого тайма де Брёйне подал от правой кромки поля на голову Джона Стоунса, и тот открыл счет. После перерыва Илкай Гюндоган сходу здорово вколотил мяч в сетку ворот, а вскоре Стоунс оформил дубль, здорово разобравшись в ситуации на подборе мяча. Точку перед финальным свистком поставил Рахим Стерлинг эффектным ударом со штрафного - 4:0.
«Манчестер Сити» вышел на второе место и имеет матч в запасе по сравнению с главными конкурентами.
Протокол игры
|(1:0) Стоунс Джон 26'
|(2:0) Гюндоган Илкай 57'
|(3:0) Стоунс Джон 68'
|(4:0) Стерлинг Рахим 88'
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Стоунс Джон • Диаш Рубен • Зинченко Александр • Де Брёйне Кевин 71' ( Торрес Ферран ( 71') • Фернандиньо Фернандо • Гюндоган Илкай 71' ( Канселу Жоау ( 71') • Силва Бернарду 60' ( Фоден Фил ( 60') • Жезус Габриэль • Стерлинг Рахим
Запасные: Марез Рияд • МендиБенжамен • Дойл Томми • Стеффен Закари • Родри Эрнандес • Делап Лиам
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Томкинс Джеймс • Кэхилл Гари • Митчелл Тайрик • Миливоевич Лука 68' ( Ридевальд Жайро ( 68') • Таунсенд Андрос 79' ( Бачуайи Миши ( 79') • Маккарти Джеймс • Макартур Джеймс • Эзе Эберечи • Айю Джордан
Запасные: Бентеке Кристиан • Батлэнд Джек • Данн Скотт • Клайн Натаниэль • Ван Анхольт Патрик
17 января. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Кристал Пэлас