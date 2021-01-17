Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Стоунс забил первый гол за «Манчестер Сити» в АПЛ

17 Января 2021, 23:27,

Евро-Футбол.Ру

В рамках девятнадцатого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своём поле принимает «Кристал Пэлас».

На 27-й минуте встречи счёт открыл защитник «горожан» Джон Стоунс, послав мяч в сетку после подачи де Брёйне. Как сообщает Opta, это первый гол Стоунса за «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге.

На данный момент идёт 48-я минута, подопечные Гвардиолы ведут со счётом 1:0.

26-летний англичанин перешёл в «Манчестер Сити» в 2016 году из «Эвертона», сумма трансфера составила порядка 55 миллионов евро. Действующее соглашение Стоунса с клубом будет действовать ещё полтора сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Джон Стоунс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Пока рано волноваться за Миранчука
Пока рано волноваться за Миранчука
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола