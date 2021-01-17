Стоунс забил первый гол за «Манчестер Сити» в АПЛ

В рамках девятнадцатого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своём поле принимает «Кристал Пэлас».

На 27-й минуте встречи счёт открыл защитник «горожан» Джон Стоунс, послав мяч в сетку после подачи де Брёйне. Как сообщает Opta, это первый гол Стоунса за «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге.

На данный момент идёт 48-я минута, подопечные Гвардиолы ведут со счётом 1:0.

26-летний англичанин перешёл в «Манчестер Сити» в 2016 году из «Эвертона», сумма трансфера составила порядка 55 миллионов евро. Действующее соглашение Стоунса с клубом будет действовать ещё полтора сезона.