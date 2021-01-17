Озил попрощался с футболистами «Арсенала» и вылетел в Турцию

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17 Января 2021, 20:43,
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Полузащитник Месут Озил покидает «Арсенал».
Как сообщает Sky Sports, немецкий футболист уже попрощался с партнерами по команде и персоналом клуба. Озил уже отправился в Турцию, где пройдёт медицинский осмотр перед подписанием контракта с «Фенербахче».
Ожидается, что Месут расторгнет контракт с «Арсеналом», после чего присоединится к турецкому клубу, все формальности должны быть улажены уже в ближайшие дни.
32-летний полузащитник не выходил на поле с марта, Озил не попал даже в заявку «Арсенала» на нынешний сезон.
Отметим, что Месут неоднократно заявлял о своей симпатии к «Фенербахче».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Фенербахче, Месут Озил, Трансферы футбола - зима 2021