Озил попрощался с футболистами «Арсенала» и вылетел в Турцию

Полузащитник Месут Озил покидает «Арсенал».

Как сообщает Sky Sports, немецкий футболист уже попрощался с партнерами по команде и персоналом клуба. Озил уже отправился в Турцию, где пройдёт медицинский осмотр перед подписанием контракта с «Фенербахче».

Ожидается, что Месут расторгнет контракт с «Арсеналом», после чего присоединится к турецкому клубу, все формальности должны быть улажены уже в ближайшие дни.

32-летний полузащитник не выходил на поле с марта, Озил не попал даже в заявку «Арсенала» на нынешний сезон.

Отметим, что Месут неоднократно заявлял о своей симпатии к «Фенербахче».