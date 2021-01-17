Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Озил попрощался с футболистами «Арсенала» и вылетел в Турцию

17 Января 2021, 20:43,

Global Look Press

Полузащитник Месут Озил покидает «Арсенал».

Как сообщает Sky Sports, немецкий футболист уже попрощался с партнерами по команде и персоналом клуба. Озил уже отправился в Турцию, где пройдёт медицинский осмотр перед подписанием контракта с «Фенербахче».

Ожидается, что Месут расторгнет контракт с «Арсеналом», после чего присоединится к турецкому клубу, все формальности должны быть улажены уже в ближайшие дни.

32-летний полузащитник не выходил на поле с марта, Озил не попал даже в заявку «Арсенала» на нынешний сезон.

Отметим, что Месут неоднократно заявлял о своей симпатии к «Фенербахче».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Фенербахче, Месут Озил, Трансферы футбола - зима 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Пока рано волноваться за Миранчука
Пока рано волноваться за Миранчука
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола