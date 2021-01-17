Сульшер: «Вы должны сыграть идеально, чтобы победить команду, которая не проигрывает дома уже два года»

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17 Января 2021, 19:41,
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Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер пообщался с прессой перед матчем с «Ливерпулем».
«У них выдающаяся атакующая четверка, то же самое касается и крайних защитников. Мы не должны позволять им выполнять подачи с флангов.
Вы должны сыграть идеально, чтобы победить команду, которая не проигрывает дома уже два года. Нужно верить в себя – это очень важно», - цитирует Сульшера BBC.
Отметим, что после семнадцати туров «Манчестер Юнайтед» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая «Ливерпуль» всего лишь на три зачетных балла.
«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в АПЛ уже более двух месяцев.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Уле Гуннар Сульшер
Думаю, скоро первое поражение МЮ за долгое время и я не утрирую. Но, учитывая ситуацию с соперником, ему не грех и проиграть. Главное после этого не растерять свою форму и навязать ему борьбу за чемпионство. А то до этого про это практически не говорили много лет.