Сульшер: «Вы должны сыграть идеально, чтобы победить команду, которая не проигрывает дома уже два года»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер пообщался с прессой перед матчем с «Ливерпулем».

«У них выдающаяся атакующая четверка, то же самое касается и крайних защитников. Мы не должны позволять им выполнять подачи с флангов.

Вы должны сыграть идеально, чтобы победить команду, которая не проигрывает дома уже два года. Нужно верить в себя – это очень важно», - цитирует Сульшера BBC.

Отметим, что после семнадцати туров «Манчестер Юнайтед» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая «Ливерпуль» всего лишь на три зачетных балла.

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в АПЛ уже более двух месяцев.