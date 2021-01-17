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Сульшер: «Вы должны сыграть идеально, чтобы победить команду, которая не проигрывает дома уже два года»

17 Января 2021, 19:41,

Global Look Press

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер пообщался с прессой перед матчем с «Ливерпулем».

«У них выдающаяся атакующая четверка, то же самое касается и крайних защитников. Мы не должны позволять им выполнять подачи с флангов.

Вы должны сыграть идеально, чтобы победить команду, которая не проигрывает дома уже два года. Нужно верить в себя – это очень важно», - цитирует Сульшера BBC.

Отметим, что после семнадцати туров «Манчестер Юнайтед» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая «Ливерпуль» всего лишь на три зачетных балла.

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в АПЛ уже более двух месяцев.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
17 Января 2021, 20:24

Думаю, скоро первое поражение МЮ за долгое время и я не утрирую. Но, учитывая ситуацию с соперником, ему не грех и проиграть. Главное после этого не растерять свою форму и навязать ему борьбу за чемпионство. А то до этого про это практически не говорили много лет.

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