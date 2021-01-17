Клопп – о возможности возглавить «Манчестер Юнайтед» в 2013 году: «В Ливерпуле даже погода лучше, чем в Манчестере»

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17 Января 2021, 18:31,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не жалеет об отказе возглавить предложение «Манчестер Юнайтед» в 2013 году.
«Я даже никогда не думал, как бы у меня могла сложиться карьера в «Манчестер Юнайтед». Я нахожусь на своем месте. В Ливерпуле даже погода лучше, чем в Манчестере!
Да, мы общаемся с Фергюсоном с того времени. У нас прекрасные отношения», - цитирует Клоппа Daily Mail.
Отметим, что сегодня «Ливерпуль» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед», начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
После семнадцати туров «манкунианцы» и подопечные Клоппа занимают первые два места соответственно.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Юрген Клопп
Каждая жаба...)))
А М и Л рядом... там погода одинаковая
Не знаю, как в Ливерпуле или Манчестере, но в Саунтгемптоне,, где я сейчас... +10,5°С