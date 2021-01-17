Клопп – о возможности возглавить «Манчестер Юнайтед» в 2013 году: «В Ливерпуле даже погода лучше, чем в Манчестере»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не жалеет об отказе возглавить предложение «Манчестер Юнайтед» в 2013 году.

«Я даже никогда не думал, как бы у меня могла сложиться карьера в «Манчестер Юнайтед». Я нахожусь на своем месте. В Ливерпуле даже погода лучше, чем в Манчестере!

Да, мы общаемся с Фергюсоном с того времени. У нас прекрасные отношения», - цитирует Клоппа Daily Mail.

Отметим, что сегодня «Ливерпуль» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед», начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

После семнадцати туров «манкунианцы» и подопечные Клоппа занимают первые два места соответственно.