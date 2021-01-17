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Клопп – о возможности возглавить «Манчестер Юнайтед» в 2013 году: «В Ливерпуле даже погода лучше, чем в Манчестере»

17 Января 2021, 18:31,

Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не жалеет об отказе возглавить предложение «Манчестер Юнайтед» в 2013 году.

«Я даже никогда не думал, как бы у меня могла сложиться карьера в «Манчестер Юнайтед». Я нахожусь на своем месте. В Ливерпуле даже погода лучше, чем в Манчестере!

Да, мы общаемся с Фергюсоном с того времени. У нас прекрасные отношения», - цитирует Клоппа Daily Mail.

Отметим, что сегодня «Ливерпуль» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед», начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

После семнадцати туров «манкунианцы» и подопечные Клоппа занимают первые два места соответственно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Юрген Клопп
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Комментарии (3)
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0
Underdog
17 Января 2021, 21:26

Каждая жаба...)))

0
375297059505
17 Января 2021, 20:42

А М и Л рядом... там погода одинаковая

0
375297059505
17 Января 2021, 20:41

Не знаю, как в Ливерпуле или Манчестере, но в Саунтгемптоне,, где я сейчас... +10,5°С

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