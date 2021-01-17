​«Манчестер Юнайтед» не отпустит Погба в «Ювентус» зимой

«Манчестер Юнайтед» не отпустит полузащитника Поля Погба в «Ювентус» в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato. Тем не менее, туринский клуб полон решимости вернуть французского футболиста в свои ряды и попробует сделать это по окончанию сезона.

В сезоне 2020/2021 Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» двадцать два матча в различных соревнованиях. В них француз записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров.

Стоит напомнить, что в декабре агент Поля Погба Мино Райола намекнул на возможный уход своего клиента из «Манчестер Юнайтед».