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​«Манчестер Юнайтед» не отпустит Погба в «Ювентус» зимой

17 Января 2021, 10:46,

Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» не отпустит полузащитника Поля Погба в «Ювентус» в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato. Тем не менее, туринский клуб полон решимости вернуть французского футболиста в свои ряды и попробует сделать это по окончанию сезона.

В сезоне 2020/2021 Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» двадцать два матча в различных соревнованиях. В них француз записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров.

Стоит напомнить, что в декабре агент Поля Погба Мино Райола намекнул на возможный уход своего клиента из «Манчестер Юнайтед».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ювентус, Поль Погба
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