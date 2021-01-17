​Уолкотт рассказал, как Месси попросил его футболку

Бывший футболист «Арсенала» Тео Уолкотт рассказал о встрече с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси на футбольном поле.

«Когда у Месси был мяч, и на его пути оказывался я, он разворачивался и смещался в другую сторону. Я подумал: «Хорошо, Месси не хочет пробегать мимо меня, это хороший знак».

Мы довольно часто пересекались с «Барселоной», и однажды Месси попросил мою футболку. Я подумал: «Ух ты, величайший игрок в мире просит мою футболку!». У меня не было слов», - рассказал Уолкотт в интервью talkSPORT.

Тео Уолкотт защищал цвета «Арсенала» на протяжении двенадцати лет - с 2006 по 2018 год.