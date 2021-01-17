​Агуэро может продлить контракт с «Манчестер Сити», если пойдёт на снижение зарплаты

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продлить контракт с клубом, несмотря на тот факт, что «горожане» ищут долгосрочную замену для аргентинца. Агуэро предложат новый трудовой договор сроком на один год, если он согласится пойти на существенное сокращение заработной платы. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Daily Star.

Серхио Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года после перехода из «Атлетико». В 379 матчах за манкунианский клуб аргентинский нападающий забил 256 голов и отдал 73 результативных паса партнёрам. Действующий контракт Агуэро с «горожанами» рассчитан до конца текущего сезона.