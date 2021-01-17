​Гвардиола получит 225 млн евро на трансферы, Холанн и Лукаку в списке целей

|
17 Января 2021, 09:12,
|
|
«Манчестер Сити» планирует серьёзно потратиться на летнем трансферном рынке. Как сообщает The Telegraph, клуб выделит главному тренеру Хосепу Гвардиоле 200 миллионов фунтов (почти 225 млн евро) на усиление состава.
По данным источника, «горожане» хотят усилить линию нападения. В списке целей клуба находятся Эрлинг Холанн, Ромелу Лукаку и Дарвин Нуньес, ныне выступающие за дортмундскую «Боруссию», «Интер» и «Бенфику» соответственно.
Отметим, что контракт основного центрального нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассчитан до конца текущего сезона.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Ромелу Лукаку, Эрлинг Холанн, Дарвин Нуньес
Лукаку в команде Пепа?? Маловероятно, но будет очень интересно глянуть...
Лукаку достаточно хорошо в пас умеет играть, двигается по всему фронту атаки. Основная его проблема - слабый дриблинг и грубая техника работы с мячом. А пас и удар на высоте.