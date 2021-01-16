​Уолкотт: «Подумал: «Чёрт, я взял номер Анри!»

Экс-игрок «Арсенала» Тео Уолкотт вспомнил свой приход в лондонский клуб из «Саутгемптона», случившийся в 2006 году.

«Изначально я хотел взять в «Арсенале» номер 8, но тогда они подписали контракт с Самиром Насри, поэтому сказали мне, что я не могу взять этот номер. После этого я просто сказал, что возьму номер 14. Я не суеверный и не особо думал об этом. Затем внезапно я подумал: «Чёрт, я взял номер Анри!».

Я получил футболку, подписанную Анри. На ней было написано: «От четырнадцатого номера четырнадцатому номеру», - рассказал Уолкотт в интервью talkSPORT.

Тео Уолкотт покинул «Арсенал» в 2018 году.