​Уолкотт: «Подумал: «Чёрт, я взял номер Анри!»

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16 Января 2021, 23:47,
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Экс-игрок «Арсенала» Тео Уолкотт вспомнил свой приход в лондонский клуб из «Саутгемптона», случившийся в 2006 году.
«Изначально я хотел взять в «Арсенале» номер 8, но тогда они подписали контракт с Самиром Насри, поэтому сказали мне, что я не могу взять этот номер. После этого я просто сказал, что возьму номер 14. Я не суеверный и не особо думал об этом. Затем внезапно я подумал: «Чёрт, я взял номер Анри!».
Я получил футболку, подписанную Анри. На ней было написано: «От четырнадцатого номера четырнадцатому номеру», - рассказал Уолкотт в интервью talkSPORT.
Тео Уолкотт покинул «Арсенал» в 2018 году.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Лондон, Тьерри Анри, Тео Уолкотт