​Минамино сомневался, что заслужил медаль АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино поделился эмоциями от победы в чемпионате Англии в прошлом сезоне. Японец перебрался в мерсисайдскую команду из «Ред Булл Зальцбурга» посреди чемпионского сезона.

«Непросто описать те мои чувства. Конечно, я был счастлив, но в то же время я играл за команду только полсезона и сильно сомневался, что внёс свой вклад на сто процентов.

Поднимая трофей АПЛ, я чувствовал гордость, но в то же время думал, что мне нужно хорошо играть весь сезон. Моя цель – сделать это и помочь команде снова завоевать чемпионство в этом сезоне», - цитирует Минамино Goal.com.