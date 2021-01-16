Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Минамино сомневался, что заслужил медаль АПЛ

16 Января 2021, 22:20,

Global Look Press

Нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино поделился эмоциями от победы в чемпионате Англии в прошлом сезоне. Японец перебрался в мерсисайдскую команду из «Ред Булл Зальцбурга» посреди чемпионского сезона.

«Непросто описать те мои чувства. Конечно, я был счастлив, но в то же время я играл за команду только полсезона и сильно сомневался, что внёс свой вклад на сто процентов.

Поднимая трофей АПЛ, я чувствовал гордость, но в то же время думал, что мне нужно хорошо играть весь сезон. Моя цель – сделать это и помочь команде снова завоевать чемпионство в этом сезоне», - цитирует Минамино Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Такуми Минамино
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