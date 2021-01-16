​Жиру готов следовать примеру Ибрагимовича

34-летний нападающий «Челси» Оливье Жиру высказался по поводу своего будущего.

«Я всё ещё очень голоден к футболу. Думаю, что смогу играть на высшем уровне ещё, по крайней мере, пару лет. У меня большие ожидания относительно того, чего я могу добиться с «Челси» и со сборной Франции.

34,35,36,38 лет… Златан думал, что ещё может что-то привнести в европейский футбол и показывал это с самого начала. Я чувствую, что готов к этому, и обладаю большей решимостью, чем раньше», - приводит слова Жиру Goal.com.

В текущем сезоне Оливье Жиру провёл за «Челси» шестнадцать матчей. В них француз записал на свой счёт десять голов.