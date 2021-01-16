Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Вест Хэм» и «Брайтон» победили, забив по голу

16 Января 2021, 19:54,

Global Look Press

«Вест Хэм» не без проблем обыграл «Бёрнли» в матче 18-го тура Премьер-лиги. Уже на девятой минуте Майкл Антонио наказал оборону противника за нерасторопность и забил с близкого расстояния. В оставшееся время команды обменялись попаданиями в штангу. «Молотобойцы» были ближе к успеху, но счет так и не изменился - 1:0.

Также быстрый гол все решил в противостоянии «Лидса» и «Брайтона». Гости добились победы (1:0).

Протокол игры  
Вест Хэм 1:0 Бёрнли
(1:0) Антонио Майкл 9'    
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Доусон Крэйг Огбонна Анджело   83' Крессуэлл Арон Райс Деклан Соучек Томаш   73' Боуэн Джаррод   82' (Ярмоленко Андрей (   82') Бенрахма Саид   68' (Лансини Мануэль (   68') Форнальс Пабло Антонио Майкл
Запасные: Фредерик Алвес Ибсен Джонсон Бен Ноубл Марк Фредерикс Райан Одубеко Адемипо Диоп Исса Рэндолф Даррен
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен Питерс Эрик Гудмундссон Йоханн   46' (Макнил Дуайт (   46') Вествуд Эшли Браунхилл Джош Брэйди Роберт Вуд Крис   72' (Родригес Джей (   72') Барнс Эшли   63'   63' (Выдра Матей (   63')
Запасные: Норрис Уилл Корк Джек Бенсон Джош Стивенс Дейл Бардсли Филипп Лонг Кевин
16 января. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
Протокол игры  
Лидс 0:1 Брайтон
    17' Мопе Нил (0:1)
Касилья Кико Даллас Стюарт Эйлинг Люк   42' Купер Лиам Алиоски Эгзиян   67' (Эрнандес Пабло (   67') Стрёйк Паскаль Харрисон Джек Морено Родриго   63' (Робертс Тайлер (   63') Клих Матеуш Рафинья Диас   75' (Поведа Иан (   75') Бэмфорд Патрик
Запасные: Кошта Элдер Дженкинс Джек Льоренте Диего Каприле Элия Дэвис Лейф Шеклтон Джейми
Санчес Роберт Уэбстер Адам   71' Данк Льюис Бёрн Дэн Вельтман Йоел Уайт Бен Гросс Паскаль Марч Соломон Мопе Нил   81' (Прёппер Дэви (   81') Макаллистер Алексис   63' (Биссума Ив (   63') Троссар Леандро   73' (Тау Перси (   73')
Запасные: Зачири Анди Уолтон Кристиан Дженкс Тедди Альсате Стивен Сандерс Макс Reda Khadra
16 января. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вест Хэм, Бёрнли, Брайтон, Лидс
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