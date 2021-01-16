«Вест Хэм» и «Брайтон» победили, забив по голу

«Вест Хэм» не без проблем обыграл «Бёрнли» в матче 18-го тура Премьер-лиги. Уже на девятой минуте Майкл Антонио наказал оборону противника за нерасторопность и забил с близкого расстояния. В оставшееся время команды обменялись попаданиями в штангу. «Молотобойцы» были ближе к успеху, но счет так и не изменился - 1:0.

Также быстрый гол все решил в противостоянии «Лидса» и «Брайтона». Гости добились победы (1:0).