«Вест Хэм» и «Брайтон» победили, забив по голу

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16 Января 2021, 19:54,
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«Вест Хэм» не без проблем обыграл «Бёрнли» в матче 18-го тура Премьер-лиги. Уже на девятой минуте Майкл Антонио наказал оборону противника за нерасторопность и забил с близкого расстояния. В оставшееся время команды обменялись попаданиями в штангу. «Молотобойцы» были ближе к успеху, но счет так и не изменился - 1:0.
Также быстрый гол все решил в противостоянии «Лидса» и «Брайтона». Гости добились победы (1:0).
Протокол игры
|(1:0) Антонио Майкл 9'
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • Огбонна Анджело • 83'Крессуэлл Арон • Райс Деклан • Соучек Томаш • 73'Боуэн Джаррод 82' ( Ярмоленко Андрей ( 82') • Бенрахма Саид 68' ( Лансини Мануэль ( 68') • Форнальс Пабло • Антонио Майкл
Запасные: Фредерик Алвес Ибсен • Джонсон Бен • Ноубл Марк • Фредерикс Райан • Одубеко Адемипо • Диоп Исса • Рэндолф Даррен
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Ми Бен • Питерс Эрик • Гудмундссон Йоханн 46' ( Макнил Дуайт ( 46') • Вествуд Эшли • Браунхилл Джош • Брэйди Роберт • Вуд Крис 72' ( Родригес Джей ( 72') • Барнс Эшли 63' 63' ( Выдра Матей ( 63')
Запасные: Норрис Уилл • Корк Джек • Бенсон Джош • Стивенс Дейл • Бардсли Филипп • Лонг Кевин
16 января. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
Протокол игры
|17' Мопе Нил (0:1)
Касилья Кико • Даллас Стюарт • Эйлинг Люк • 42'Купер Лиам • Алиоски Эгзиян 67' ( Эрнандес Пабло ( 67') • Стрёйк Паскаль • Харрисон Джек • Морено Родриго 63' ( Робертс Тайлер ( 63') • Клих Матеуш • Рафинья Диас 75' ( Поведа Иан ( 75') • Бэмфорд Патрик
Запасные: Кошта Элдер • Дженкинс Джек • Льоренте Диего • Каприле Элия • Дэвис Лейф • Шеклтон Джейми
Санчес Роберт • Уэбстер Адам • 71'Данк Льюис • Бёрн Дэн • Вельтман Йоел • Уайт Бен • Гросс Паскаль • Марч Соломон • Мопе Нил 81' ( Прёппер Дэви ( 81') • Макаллистер Алексис 63' ( Биссума Ив ( 63') • Троссар Леандро 73' ( Тау Перси ( 73')
Запасные: Зачири Анди • Уолтон Кристиан • Дженкс Тедди • Альсате Стивен • Сандерс Макс • Reda Khadra
16 января. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Вест Хэм, Бёрнли, Брайтон, Лидс