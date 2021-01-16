​Озил намекнул на скорый переход в «Фенербахче»

Судя по всему, в ближайшее время полузащитник Месут Озил станет игроком турецкого «Фенербахче». Пресс-служба стамбульского клуба опубликовала в Twitter несколько слов из турецкой песни. «Давай будем вместе ночью и днём», - такие слова были опубликованы.

Озил отреагировал на эту публикацию тремя смайлами – двумя сердечками в цветах «Фенербахче» (синее и жёлтое), а также песочными часами.

Ранее появилась информация о том, что Месут Озил договорился о расторжении контракта с «Арсеналом». Осенью немецкий футболист не попал в заявку лондонского клуба на чемпионат и Лигу Европы.