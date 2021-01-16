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Клопп: «Фернандеш - великолепный футболист, он оказывает огромное влияние на игру «МЮ»

16 Января 2021, 15:21,

Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о полузащитнике сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше.

«Фернандеш - великолепный футболист. Когда-то «Ливерпуль» встречался со «Спортингом» во время турне по США. Уже тогда я понял, что Бруну - очень талантливый игрок.

Он быстро адаптировался в АПЛ. Фернандеш оказывает огромное влияние на игру «красных дьяволов», - приводит слова немецкого наставника портал Goal.

В текущем сезоне чемпионата Англии 26-летний португалец сыграл 17 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей (пять - с пенальти) и семь голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп, Бруну Фернандеш
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