Клопп: «Фернандеш - великолепный футболист, он оказывает огромное влияние на игру «МЮ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о полузащитнике сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше.

«Фернандеш - великолепный футболист. Когда-то «Ливерпуль» встречался со «Спортингом» во время турне по США. Уже тогда я понял, что Бруну - очень талантливый игрок.

Он быстро адаптировался в АПЛ. Фернандеш оказывает огромное влияние на игру «красных дьяволов», - приводит слова немецкого наставника портал Goal.

В текущем сезоне чемпионата Англии 26-летний португалец сыграл 17 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей (пять - с пенальти) и семь голевых передач.