Клопп: «Фернандеш - великолепный футболист, он оказывает огромное влияние на игру «МЮ»

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16 Января 2021, 15:21,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о полузащитнике сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше.
«Фернандеш - великолепный футболист. Когда-то «Ливерпуль» встречался со «Спортингом» во время турне по США. Уже тогда я понял, что Бруну - очень талантливый игрок.
Он быстро адаптировался в АПЛ. Фернандеш оказывает огромное влияние на игру «красных дьяволов», - приводит слова немецкого наставника портал Goal.
В текущем сезоне чемпионата Англии 26-летний португалец сыграл 17 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей (пять - с пенальти) и семь голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Юрген Клопп, Бруну Фернандеш