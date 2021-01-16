«Ливерпуль» нацелился на двух защитников «РБ Лейпцига»

Два защитника «РБ Лейпцига» могут перебраться в «Ливерпуль», об этом сообщает издание Bild. Речь идет о Дайо Упамекано и Ибраиме Конате.

Стоит отметить, что трансферная стоимость Упамекано составляет 42 миллиона евро. За переход Конате мерсисайдцам придется выложить порядка 40,5 миллиона.

«Ливерпуль» подыскивает усиление в оборонительную линию в связи с травмами Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Дайо провел 14 матчей, записав на свой счет один забитый мяч. Что касается Конате, то Ибраима принял участие в шести встречах и забил один мяч.