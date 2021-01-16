Игало может остаться в АПЛ

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16 Января 2021, 12:33,
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Нигерийский нападающий Одион Игало, выступающий на правах аренды за «Манчестер Юнайтед», может остаться в АПЛ. Об этом рассказал агент 31-летнего футболиста.
«Несколько клубов АПЛ проявляют интерес к моему клиенту. Также Игало находится в поле зрения клубов из Азии и МЛС. Одион говорил мне, что ему интересен переезд в МЛС, однако это лишь один из вариантов», - передает слова агента портал Goal.
Напомним, что срок действия арендного соглашения Игало с «красными дьяволами» истекает 31-го января 2021-го года. Правами на Одиона владеет китайский «Шанхай Шэньхуа».
В текущем сезоне чемпионата Англии нападающий провел всего один матч.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Одион Игало
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