Игало может остаться в АПЛ

Нигерийский нападающий Одион Игало, выступающий на правах аренды за «Манчестер Юнайтед», может остаться в АПЛ. Об этом рассказал агент 31-летнего футболиста.

«Несколько клубов АПЛ проявляют интерес к моему клиенту. Также Игало находится в поле зрения клубов из Азии и МЛС. Одион говорил мне, что ему интересен переезд в МЛС, однако это лишь один из вариантов», - передает слова агента портал Goal.

Напомним, что срок действия арендного соглашения Игало с «красными дьяволами» истекает 31-го января 2021-го года. Правами на Одиона владеет китайский «Шанхай Шэньхуа».

В текущем сезоне чемпионата Англии нападающий провел всего один матч.