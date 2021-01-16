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Роуз хочет продолжить карьеру в Германии или Испании

16 Января 2021, 11:37,

Global Look Press

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, который близок к расторжению контракта с английским клубом, хочет продолжить карьеру в Германии или Испании. Об этом рапортует издание The Sun.

Напомним, что Роуз больше не ходит в планы наставника команды Жозе Моуринью. Среди вариантов продолжения карьеры англичанина ранее назывались римский «Лацио» и «Дженоа».

Роуз выступает за лондонский «Тоттенхэм» с 2007-го года. В нынешнем сезоне защитник на поле не появлялся, поскольку не был включен в заявку «шпор» на чемпионат Англии и Лигу Европы.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дэнни Роуз
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