Роуз хочет продолжить карьеру в Германии или Испании

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, который близок к расторжению контракта с английским клубом, хочет продолжить карьеру в Германии или Испании. Об этом рапортует издание The Sun.

Напомним, что Роуз больше не ходит в планы наставника команды Жозе Моуринью. Среди вариантов продолжения карьеры англичанина ранее назывались римский «Лацио» и «Дженоа».

Роуз выступает за лондонский «Тоттенхэм» с 2007-го года. В нынешнем сезоне защитник на поле не появлялся, поскольку не был включен в заявку «шпор» на чемпионат Англии и Лигу Европы.