Салах: «Хочу проводить на поле не 90 минут, а 95»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что хотел бы проводить на поле как можно больше времени.

«Я хочу проводить на поле даже не 90 минут, а 95. Меня не волнует тяжелый график «Ливерпуля» в текущем сезоне. Однако я уважительно отношусь к решениям тренерского штаба команды по поводу состава и замен», - приводит слова египетского нападающего портал Goal.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 28-летний африканец провел 16 поединков, отметившись 13 забитыми мячами (пять - с пенальти) и тремя результативными передачами.

После 17 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице.