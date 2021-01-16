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«Кристал Пэлас» объявил об уходе Мейера

16 Января 2021, 09:59,

Global Look Press

Немецкий хавбек Максимилиан Мейер покинул «Кристал Пэлас». Стороны досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

«Наш клуб благодарит Максимилиана за его игру и желает ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», - гласит сообщение пресс-службы клуба.

Напомним, что полузащитник выступал за «Кристал Пэлас» с лета 2018-го года. За этот отрезок времени Мейер сыграл 56 поединков, отметившись двумя забитыми мячами.

В текущем сезоне чемпионата Англии Максимилиан не сыграл ни одного поединка, проведя на скамейке запасных пять встреч.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кристал Пэлас, Максимилиан Мейер
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