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«Вест Бромвич» хочет взять в аренду Дианье

15 Января 2021, 21:32,


Английский «Вест Бромвич» рассматривает возможность взять в аренду с правом выкупа нападающего турецкого «Галатасарая» Мбайе Дианье, сообщает Sky Sports.

«Мы пытались приобрести одного или двух новых игроков на этой неделе, но это не удалось осуществить», - рассказал о ситуации на трансферном рынке в данный момент главный тренер клуба Сэм Эллардайс.

В текущем сезоне Дианье провёл за «Галатасарай» 18 игр во всех турнирах и отметился 11 голами. В прошлом сезоне сенегалец уже уходил в аренду в «Брюгге», где форвард сыграл во всех турнирах 9 игр и забил 4 гола в бельгийской Про-Лиге.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Галатасарай, Вест Бромвич, Апл, Мбайе Дианье
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