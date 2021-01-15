«Вест Бромвич» хочет взять в аренду Дианье

Английский «Вест Бромвич» рассматривает возможность взять в аренду с правом выкупа нападающего турецкого «Галатасарая» Мбайе Дианье, сообщает Sky Sports.

«Мы пытались приобрести одного или двух новых игроков на этой неделе, но это не удалось осуществить», - рассказал о ситуации на трансферном рынке в данный момент главный тренер клуба Сэм Эллардайс.

В текущем сезоне Дианье провёл за «Галатасарай» 18 игр во всех турнирах и отметился 11 голами. В прошлом сезоне сенегалец уже уходил в аренду в «Брюгге», где форвард сыграл во всех турнирах 9 игр и забил 4 гола в бельгийской Про-Лиге.