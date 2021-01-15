Клопп – о словах Клаттенбурга: «Это говорит о нем гораздо больше, чем обо мне»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слова бывшего арбитра Марка Клаттенбурга.

«Я не удивлён, что Клаттенбург сказал такие вещи обо мне, вряд ли его часто о чем-то спрашивают.

Я не являюсь Фергюсоном по разным причинам. После матча с «Саутгемптоном» я ни на секунду не думал об игре с «Манчестер Юнайтед». Я просто увидел статистику перед встречей с «Саутгемптоном», поэтому и упомянул её.

Когда люди вроде Клаттенбурга говорят такие вещи, то это намного больше говорит о них самих, чем обо мне», - цитирует немецкого специалиста Sky Sports.

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 17 января.