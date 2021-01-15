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Клопп – о словах Клаттенбурга: «Это говорит о нем гораздо больше, чем обо мне»

15 Января 2021, 18:18,

Global Look Press

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слова бывшего арбитра Марка Клаттенбурга.

«Я не удивлён, что Клаттенбург сказал такие вещи обо мне, вряд ли его часто о чем-то спрашивают.

Я не являюсь Фергюсоном по разным причинам. После матча с «Саутгемптоном» я ни на секунду не думал об игре с «Манчестер Юнайтед». Я просто увидел статистику перед встречей с «Саутгемптоном», поэтому и упомянул её.

Когда люди вроде Клаттенбурга говорят такие вещи, то это намного больше говорит о них самих, чем обо мне», - цитирует немецкого специалиста Sky Sports.

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 17 января.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Юрген Клопп, Марк Клаттенбург
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