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Погба: «Очевидно, что мы ещё не достигли уровня «Ливерпуля»

15 Января 2021, 16:28,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем».

«Очевидно, что мы ещё не достигли уровня «Ливерпуля», они выиграли английскую Премьер-лигу в прошлом году и продолжают побеждать. Если вы хотите стать чемпионом, то должны обыгрывать лучших. Мы хотим одержать победу над действующим чемпионом. Нам просто нужно сосредоточиться на своей игре и постараться оставаться на высоком уровне.

Думаю, что нам по силам стать чемпионами, но за титул будут бороться много команд. Мы ещё очень далек от цели», - цитирует Погбу Sky Sports.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 17 января.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Поль Погба, Манчестер
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