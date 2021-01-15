Погба: «Очевидно, что мы ещё не достигли уровня «Ливерпуля»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем».

«Очевидно, что мы ещё не достигли уровня «Ливерпуля», они выиграли английскую Премьер-лигу в прошлом году и продолжают побеждать. Если вы хотите стать чемпионом, то должны обыгрывать лучших. Мы хотим одержать победу над действующим чемпионом. Нам просто нужно сосредоточиться на своей игре и постараться оставаться на высоком уровне.

Думаю, что нам по силам стать чемпионами, но за титул будут бороться много команд. Мы ещё очень далек от цели», - цитирует Погбу Sky Sports.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 17 января.