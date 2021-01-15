Сульшер: «У Диалло есть всё, чтобы стать прекрасным игроком»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер лестно высказался о новичке клуба Амаде Диалло.

«Диалло тренируется с первой командой, он провёл лишь два занятия, пока что мы не успели как следует разглядеть Амада. Конечно, я знаю, что он является прекрасным игроком, Диалло получит игровое время. Это молодой футболист со своими сильными качествами, но ему нужно будет привыкнуть к силовому футболу в АПЛ. Это нормально, ему всего 18 лет. У Диалло есть всё, чтобы стать прекрасным игроком», - цитирует Сульшера DagBladet.

«Манчестер Юнайтед» заплатил «Аталанте» 21 миллион евро за 18-летнего футболиста.