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Сульшер: «У Диалло есть всё, чтобы стать прекрасным игроком»

15 Января 2021, 15:38,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер лестно высказался о новичке клуба Амаде Диалло.

«Диалло тренируется с первой командой, он провёл лишь два занятия, пока что мы не успели как следует разглядеть Амада. Конечно, я знаю, что он является прекрасным игроком, Диалло получит игровое время. Это молодой футболист со своими сильными качествами, но ему нужно будет привыкнуть к силовому футболу в АПЛ. Это нормально, ему всего 18 лет. У Диалло есть всё, чтобы стать прекрасным игроком», - цитирует Сульшера DagBladet.

«Манчестер Юнайтед» заплатил «Аталанте» 21 миллион евро за 18-летнего футболиста.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер, Амад Диалло
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