Смит – лучший тренер декабря в АПЛ

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в декабре. В прошлом месяце подопечные Смита сыграли пять матчей, в которых одержали три победы и отдали две голевые передачи.

«Считаю, что победа над «Вулверхэмптоном» имела решающее значение в декабре, мы по-прежнему продолжаем быть уверенными в себе.

Самое яркое событие для меня – это матч с «Кристал Пэлас». Мы играли дома, остались в меньшинстве в середине матча и всё равно уверенно победили. Это было выдающееся выступление», - цитирует Смита пресс-служба АПЛ.

«Астон Вилла» набрала 26 очков в 15 матчах и занимает восьмое место в АПЛ.