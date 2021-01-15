Фернандеш в четвертый раз стал лучшим игроком месяца в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в декабре.

В прошлом месяце португалец сыграл шесть матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

«3 гола и 4 ассиста – это хороший месяц. Прекрасно, что мне удается забивать и помогать партнерам по команде. Конечно, я хочу выигрывать титулы. Я счастлив творить историю», - цитирует Фернандеша пресс-служба АПЛ.

Отметим, что Бруну стал первым футболистом в истории, которому удавалось получать награду лучшего игрока месяца в АПЛ 4 раза в календарном году.

26-летний португалец перешёл в «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года из «Спортинга».