Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Фернандеш в четвертый раз стал лучшим игроком месяца в АПЛ

15 Января 2021, 14:44,

Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в декабре.

В прошлом месяце португалец сыграл шесть матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

«3 гола и 4 ассиста – это хороший месяц. Прекрасно, что мне удается забивать и помогать партнерам по команде. Конечно, я хочу выигрывать титулы. Я счастлив творить историю», - цитирует Фернандеша пресс-служба АПЛ.

Отметим, что Бруну стал первым футболистом в истории, которому удавалось получать награду лучшего игрока месяца в АПЛ 4 раза в календарном году.

26-летний португалец перешёл в «Манчестер Юнайтед» в январе 2020 года из «Спортинга».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш
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