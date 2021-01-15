Эрик Гарсия близок к возвращению в «Барселону»

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15 Января 2021, 10:02,
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Защитник Эрик Гарсия может покинуть «Манчестер Сити» и перейти в каталонскую «Барселону» в зимнее трансферное окно, об этом информирует издание Sport.es.
Согласно данным источника, стороны должны согласовать детали сделки до конца текущего месяца. Ожидается, что 20-летний футболист подпишет с «сине-гранатовыми» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет.
Эрик Гарсия является воспитанником академии «Барселоны». В составе «Манчестер Сити» он выступает с 2018-го года. На счету испанского защитника 14 проведенных матчей в рамках английской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Трансферы футбола - зима 2021, Эрик Гарсия