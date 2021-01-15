Эрик Гарсия близок к возвращению в «Барселону»

Защитник Эрик Гарсия может покинуть «Манчестер Сити» и перейти в каталонскую «Барселону» в зимнее трансферное окно, об этом информирует издание Sport.es.

Согласно данным источника, стороны должны согласовать детали сделки до конца текущего месяца. Ожидается, что 20-летний футболист подпишет с «сине-гранатовыми» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет.

Эрик Гарсия является воспитанником академии «Барселоны». В составе «Манчестер Сити» он выступает с 2018-го года. На счету испанского защитника 14 проведенных матчей в рамках английской Премьер-лиги.