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Эрик Гарсия близок к возвращению в «Барселону»

15 Января 2021, 10:02,

Global Look Press

Защитник Эрик Гарсия может покинуть «Манчестер Сити» и перейти в каталонскую «Барселону» в зимнее трансферное окно, об этом информирует издание Sport.es.

Согласно данным источника, стороны должны согласовать детали сделки до конца текущего месяца. Ожидается, что 20-летний футболист подпишет с «сине-гранатовыми» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет.

Эрик Гарсия является воспитанником академии «Барселоны». В составе «Манчестер Сити» он выступает с 2018-го года. На счету испанского защитника 14 проведенных матчей в рамках английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Трансферы футбола - зима 2021, Эрик Гарсия
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