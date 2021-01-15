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«Тоттенхэм» не станет продлевать аренду Бэйла

15 Января 2021, 08:32,

Global Look Press

Руководство лондонского «Тоттенхэма» приняло решение относительно будущего полузащитника Гарета Бэйла, арендованного у мадридского «Реала».

Согласно информации издания The Times, английский клуб не собирается продлевать сотрудничество с 31-летним валлийским вингером. Бэйл не смог оказать сильное впечатление своей игрой. Таким образом, Гарет вернется в «королевский» клуб по завершении нынешнего сезона.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в четырех встречах, записав на свой счет один гол.

После 17 туров «шпоры» занимают шестое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Гарет Бэйл
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Комментарии (1)
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0
andi
15 Января 2021, 08:50

Этот ''гольфист'' уже не кому не нужен.

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