«Тоттенхэм» не станет продлевать аренду Бэйла

Руководство лондонского «Тоттенхэма» приняло решение относительно будущего полузащитника Гарета Бэйла, арендованного у мадридского «Реала».

Согласно информации издания The Times, английский клуб не собирается продлевать сотрудничество с 31-летним валлийским вингером. Бэйл не смог оказать сильное впечатление своей игрой. Таким образом, Гарет вернется в «королевский» клуб по завершении нынешнего сезона.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в четырех встречах, записав на свой счет один гол.

После 17 туров «шпоры» занимают шестое место в турнирной таблице.