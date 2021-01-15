Алли – главная цель «ПСЖ» на зимнее трансферное окно, речь идёт об аренде

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли по-прежнему может покинуть клуб.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, в услугах Алли заинтересован «ПСЖ». Деле является главной целью парижского клуба в зимнее трансферное окно. Речь идёт об аренде до конца сезона. Алли хочет уйти из «Тоттенхэма», он с уважением относится к клубу, но хочет чаще выходить на поле.

24-летний англичанин сыграл лишь двенадцать матчей за «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне, проведя в общей сложности 472 минуты в игре. Контракт Алли со «шпорами» действует до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 38 миллионов евро.