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Спортивный директор «Эвертона» подтвердил, что Хамес Родригес достался клубу бесплатно

15 Января 2021, 00:27,

Global Look Press

Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс рассказал о деталях перехода Хамеса Родригеса в клуб.

Журналист Пол Джойс сообщил, что ириски не платили деньги «Реалу» за полузащитника сборной Колумбии, эту информацию подтвердил и сам Брандс.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Эвертон» заплатил «Реалу» за Родригеса порядка четырнадцати миллионов евро.

29-летний футболист сыграл четырнадцать матчей за «ирисок» в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал пять голевых передач. Действующее соглашение колумбийского полузащитника с английским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Эвертон, Хамес Родригес
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