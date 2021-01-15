Спортивный директор «Эвертона» подтвердил, что Хамес Родригес достался клубу бесплатно

Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс рассказал о деталях перехода Хамеса Родригеса в клуб.

Журналист Пол Джойс сообщил, что ириски не платили деньги «Реалу» за полузащитника сборной Колумбии, эту информацию подтвердил и сам Брандс.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Эвертон» заплатил «Реалу» за Родригеса порядка четырнадцати миллионов евро.

29-летний футболист сыграл четырнадцать матчей за «ирисок» в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал пять голевых передач. Действующее соглашение колумбийского полузащитника с английским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.