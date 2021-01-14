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Пепе назвал лучшего португальского защитника

14 Января 2021, 23:29,

Global Look Press

Футболист «Порту» Пепе назвал лучшего португальского центрального защитника прямо сейчас.

«Рубен Диаш – лучший центральный защитник Португалии, я уже говорил об этом. Мы хорошо ладим с ним», - цитирует Пепе Tribuna Expresso.

23-летний Диаш перешёл в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в сентябре, сумма трансфера составила 68 миллионов евро, заключив контракт с английским клубом до июня 2026 года. Португальский защитник уже сыграл 21 матч за «горожан», но голевыми действиями не отметился.

Отметим, что на счету Диаша 22 игры за сборную Португалии, за которую он дебютировал ещё в мае 2018 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Пепе, Рубен Диаш
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