Харт: «Нет равных Месси»

Голкипер «Тоттенхэма» Джо Харт получил бутылку пива от Budweiser, с которым сотрудничает Лионель Месси. Напомним, что производитель выпустил лимитированную партию из 644 бутылок пива с изображением Лионеля в честь побития аргентинцем рекорда Пеле по голам за один клуб.

«Огромное уважение Месси и ничего больше. Кажется странным гордиться пропущенными голами, но в данной ситуации мы имеем дело с величием. Это просто возможность для меня стать частью истории. Ему нет равных», - написал Харта у себя в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне 33-летний голкипер сыграл всего лишь восемь матчей за «Тоттенхэм», в которых пропустил семь мячей.