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Харт: «Нет равных Месси»

14 Января 2021, 22:53,

Global Look Press

Голкипер «Тоттенхэма» Джо Харт получил бутылку пива от Budweiser, с которым сотрудничает Лионель Месси. Напомним, что производитель выпустил лимитированную партию из 644 бутылок пива с изображением Лионеля в честь побития аргентинцем рекорда Пеле по голам за один клуб.

«Огромное уважение Месси и ничего больше. Кажется странным гордиться пропущенными голами, но в данной ситуации мы имеем дело с величием. Это просто возможность для меня стать частью истории. Ему нет равных», - написал Харта у себя в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне 33-летний голкипер сыграл всего лишь восемь матчей за «Тоттенхэм», в которых пропустил семь мячей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лионель Месси, Джо Харт
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Комментарии (1)
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0
Артур Измаилов
14 Января 2021, 22:57

карлик такое дно, что ему нет равных

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