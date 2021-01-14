Энди Коул: «Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ в этом сезоне»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Энди Коул высказался о перспективах «манкунианцев».

«Не думаю, что подопечные Сульшера способны выиграть чемпионат в нынешнем сезоне. Считаю, что текущее лидерство в таблице – это уже достижение. Сульшер прекрасно отвечает на слова критикам, которые не верили в него.

Нужно очень хорошо поработать, чтобы выиграть чемпионат. Думаю, что сейчас у «манкунианцев» не так много шансов добиться успеха в этом сезоне, но в следующем всё может измениться», - цитирует Коула talkSPORT.

«Манчестер Юнайтед» набрал 36 очков и занимает первое место в английской Премьер-лиге.