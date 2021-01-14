Лэмпард: «Вижу будущее Томори в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о будущем защитника Фикайо Томори.

«Я вижу будущее Томори в нашем клубе, но если он хочет получать больше игровой практики, то может уйти, чтобы стать лучше. Надеюсь, что Фикайо поможет той команде, в которую он перейдёт, а затем вернётся к нам ещё сильнее», - цитирует Лэмпарда BT Sport.

Отметим, что итальянские СМИ связывают Томори с «Миланом».

23-летний англичанин принял участие в четырех матчах «Челси» в нынешнем сезоне, проведя на поле в общей сложности 234 зимой. Контракт Томори с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 17 миллионов евро.