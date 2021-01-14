Лэмпард: «Вижу будущее Томори в «Челси»

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14 Января 2021, 20:26,
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о будущем защитника Фикайо Томори.
«Я вижу будущее Томори в нашем клубе, но если он хочет получать больше игровой практики, то может уйти, чтобы стать лучше. Надеюсь, что Фикайо поможет той команде, в которую он перейдёт, а затем вернётся к нам ещё сильнее», - цитирует Лэмпарда BT Sport.
Отметим, что итальянские СМИ связывают Томори с «Миланом».
23-летний англичанин принял участие в четырех матчах «Челси» в нынешнем сезоне, проведя на поле в общей сложности 234 зимой. Контракт Томори с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 17 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Фикайо Томори