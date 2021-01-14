Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Сильвестр назвал три команды, претендующие на титул АПЛ - «Манчестер Сити» нет в списке

14 Января 2021, 16:47,

Global Look Press

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр высказался по поводу чемпионской гонки в Премьер-лиге Англии.

«На мой взгляд, за титул Премьер-лиги в этом сезоне будут бороться три команды. Это «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и, как мне кажется, «Лестер». Это открытый сезон. Хорошо, что «МЮ» участвует в гонке, а не играет в догонялки и наблюдает за борьбой на расстоянии. Теперь команде важно остаться в этой борьбе. Пока что они занимают очень хорошую позицию», - рассказал Сильвестр Ladbrokes.

На текущий момент именно «Манчестер Юнайтед» лидирует в Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Лестер, Микаэль Сильвестр
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