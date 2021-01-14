​Сильвестр назвал три команды, претендующие на титул АПЛ - «Манчестер Сити» нет в списке

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр высказался по поводу чемпионской гонки в Премьер-лиге Англии.

«На мой взгляд, за титул Премьер-лиги в этом сезоне будут бороться три команды. Это «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и, как мне кажется, «Лестер». Это открытый сезон. Хорошо, что «МЮ» участвует в гонке, а не играет в догонялки и наблюдает за борьбой на расстоянии. Теперь команде важно остаться в этой борьбе. Пока что они занимают очень хорошую позицию», - рассказал Сильвестр Ladbrokes.

На текущий момент именно «Манчестер Юнайтед» лидирует в Премьер-лиге.