​В АПЛ из-за коронавируса перенесли очередной матч

На официальном сайте английской Премьер-лиги появилась информация о переносе очередного матча. Совет АПЛ удовлетворил просьбу «Астон Виллы» и отложил поединок команды против «Эвертона», который должен был состояться семнадцатого января.

Причина переноса заключается в том, что после вспышки коронавирусной инфекции многие игроки «Астон Виллы» остаются в изоляции.

Ранее на этой неделе переносился матч «Астон Виллы» против «Тоттенхэма».

Вместе с тем АПЛ сообщила, что игра «Астон Виллы» против «Ньюкасла», которая должна была пройти четвёртого декабря, будет сыграна 23-го января. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Москве.