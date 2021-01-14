Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​В АПЛ из-за коронавируса перенесли очередной матч

14 Января 2021, 14:15,

Global Look Press

На официальном сайте английской Премьер-лиги появилась информация о переносе очередного матча. Совет АПЛ удовлетворил просьбу «Астон Виллы» и отложил поединок команды против «Эвертона», который должен был состояться семнадцатого января.

Причина переноса заключается в том, что после вспышки коронавирусной инфекции многие игроки «Астон Виллы» остаются в изоляции.

Ранее на этой неделе переносился матч «Астон Виллы» против «Тоттенхэма».

Вместе с тем АПЛ сообщила, что игра «Астон Виллы» против «Ньюкасла», которая должна была пройти четвёртого декабря, будет сыграна 23-го января. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Москве.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Эвертон, Ньюкасл, Астон Вилла
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Комментарии (1)
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0
Underdog
14 Января 2021, 14:25

С такими темпами в конце сезона Вилла будет иметь десять матчей в запасе

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