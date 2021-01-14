​В АПЛ из-за коронавируса перенесли очередной матч

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14 Января 2021, 14:15,
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На официальном сайте английской Премьер-лиги появилась информация о переносе очередного матча. Совет АПЛ удовлетворил просьбу «Астон Виллы» и отложил поединок команды против «Эвертона», который должен был состояться семнадцатого января.
Причина переноса заключается в том, что после вспышки коронавирусной инфекции многие игроки «Астон Виллы» остаются в изоляции.
Ранее на этой неделе переносился матч «Астон Виллы» против «Тоттенхэма».
Вместе с тем АПЛ сообщила, что игра «Астон Виллы» против «Ньюкасла», которая должна была пройти четвёртого декабря, будет сыграна 23-го января. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Москве.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Эвертон, Ньюкасл, Астон Вилла
С такими темпами в конце сезона Вилла будет иметь десять матчей в запасе