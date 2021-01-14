Уилшер близок к переходу в «Борнмут»

Хавбек Джек Уилшер, который находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в «Борнмуте». Об этом рассказал наставник команды Джейсон Тиндалл.

«Уилшер занимается с нами, он отлично выглядит. Джек пребывает в хорошей форме. Когда в расположении клуба находится такой футболист, будет глупо не подписать его. Думаю, он сможет помочь нам во второй половине сезона», - приводит слова специалиста издание talkSPORT.

Последним местом работы Уилшера был лондонский «Вест Хэм». Ранее сообщалось, что полузащитник имеет варианты продолжения карьеры в Шотландии и США.