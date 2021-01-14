«Арсенал» ведёт переговоры с Эшпириту Санту

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14 Января 2021, 11:19,
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Наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту может продолжить карьеру в другом клубе английской Премьер-лиги. Об этом информирует издание The Sun.
Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 46-летнего португальского специалиста проявляет лондонский «Арсенал». «Канониры» уже вступили в переговоры с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы тренера.
В настоящий момент пост рулевого лондонской команды занимает испанец Микель Артета. «Арсенал» неудачно выступает в первой половине сезона АПЛ. После 17 туров «канониры» занимают лишь 11-е место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Нуну Эшпириту Санту
The Sun, Mundo Deportivo! Ребята, вы что, за лохов нас держите? При всём уважении к вашему труду, к перелопачиванию вами уймы английских и прочих средств информации, ну научитесь вы, наконец, отличать нормальные издания от желтизны типа упомянутой...